27 лютого в Молдову з Румунії спецрейсом служби санітарної авіації доставлено першу партію вакцини від COVID-19.

Фото: facebook.com/maia.sandu

Посол Румунії в Молдову Даніел Іоніце повідомив журналістам у кишинівському аеропорту, що Румунія передала Молдові 21 тис. 600 доз вакцини AstraZeneca, передає "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з домовленостями президентів Молдови та Румунії Майї Санду і Клауса Йоганніса, сьогодні перша партія вакцини доставлена в Кишинів. Ми раді, що змогли надати допомогу громадянам Молдови, щоб якомога швидше почати процес вакцинації", - сказав Іоніце.

Президентка Мая Санду подякувала Румунії, зазначивши, що це тільки перша партія з 200 тисяч доз, які Румунія готова надати Молдові.

"Я дуже рада, що сьогодні ми отримали перші 21,6 тис. доз вакцини. Дякую всім, хто брав участь у цій акції, особливо за діалог з виробниками, завдяки якому це пожертвування стало можливим. Ми вдячні Румунії за цю вакцину. Цей перший транш призначений для медичного персоналу", - сказала президентка.

Фото: facebook.com/maia.sandu

На питання журналістів, коли почнеться кампанія вакцинації і чи збирається вона сама вакцинуватися, Санду відповіла, що національний план вакцинації затверджено, і процес почнеться вже наступного тижня.

"Ми чекаємо додаткові дози вакцини як від Румунії, так і через платформу COVAX. Я завжди виступала за вакцинацію і готова вакцинуватися в будь-який момент. Я готова зробити щеплення, щоб переконати тих, хто сумнівається в якості вакцини. Але насамперед, вакцина необхідна тим, хто лікує пацієнтів з COVID-19", - сказала Санду.

Раніше на цьому тижні Національне агентство з ліків зареєструвало для використання в Молдові три вакцини - "Pfizer", "AstraZeneca" і "Sputnik V".

За останні десять днів у Молдові різко збільшилася кількість нових випадків зараження COVID-19. Напередодні Національна комісія з громадського здоров'я ввела нові обмежувальні заходи. Так, з понеділка, 1 березня, закриваються всі середні, середні спеціальні і вищі навчальні заклади, скасовано всі шкільні олімпіади та інші заходи. Забороняється також робота театрів, концертних залів і будинків культури. У Кишиневі громадський транспорт не працюватиме у вихідні. Тако, усім роботодавцям рекомендовано перевести співробітників на віддалену роботу, а державні установи працюватимуть за особливим графіком.

З 5 березня всі громадяни Молдови, які повертаються на батьківщину, повинні будуть надати негативний тест на коронавірус, зроблений максимум за 72 години до прибуття. В іншому разі вони перебуватимуть на карантині 14 днів. Урядова комісія не виключає, що термін дії обмежень може бути продовжено.

У Молдові до 15 квітня діє режим надзвичайного стану в галузі суспільної охорони здоров'я через коронавірус. У країні закриті кінотеатри, нічні клуби і дискотеки. Заклади громадського харчування не можуть працювати в період з 22:00 до 07:00. Жителі країни повинні носити маски в закритих громадських місцях, а також у громадському транспорті. Торгові центри закриті у вихідні, ринки працюють за спеціальним графіком, затвердженим місцевими органами влади залежно від епідемічної ситуації.