Угорщина першою в ЄС отримала китайську вакцину від коронавірусу.

Президент Угорщини Янош Адер зробив щеплення китайською вакциною від коронавірусу Sinopharm.

Фото: hungarytoday.hu

Про це повідомляє видання Hungary Today.

Після процедури політик закликав угорців наслідувати його приклад і вакцинуватися "якомога швидше".

"Довірмося нашим лікарям і нашій системі охорони здоров'я. Скоро епідемія буде позаду", - сказав Адер.

В Угорщині з початку пандемії зареєстровано 424 130 випадків COVID-19. З них 14 902 - з летальним результатом, 319 691 пацієнт вилікувався.

Нагадаємо, 16 лютого Угорщина першою в ЄС отримала китайську COVID-вакцину. До Будапешта доставили 550 тисяч доз розробленої китайською державною компанією Sinopharm вакцини.

Угорщина розраховує отримати 5 мільйонів доз вакцини Sinopharm протягом наступних чотирьох місяців.

Країна прагнула придбати вакцини в країнах, що не входять до спільної програми закупівель ЄС, стверджуючи, що затримки із впровадженням коштуватимуть життя людей.

Вакцина Sinopharm, яку розробник вважає ефективною майже на 80%, вже використовується у Сербії, яка не входить до ЄС.

Угорщина також погодилася придбати 2 мільйони доз російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V, якою почали вакцинувати мешканців Будапешта минулого тижня.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що обере для щеплення китайську вакцину, бо "найбільше довіряє" саме препарату від Sinopharm.

Пояснюючи своє рішення, Орбан заявив, що китайці мають "найтриваліший досвід роботи з вірусом, тож вони, ймовірно, краще за всіх поінформовані".

Нагадаємо, що Україна уклала угоду про закупівлю понад 1,9 млн доз іншої китайської вакцини проти ковіду - від компанії Sinovac Biotech.