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У Києві від ковіду померло ще 8 осіб

До лікарень столиці госпіталізували 111 пацієнтів.

У п’ятницю, 26 лютого у Києві виявили ще 580 випадків захворювання на коронавірус. Померли 8 людей.

Про це повідомили у Київраді.

Серед хворих 312 жінок віком від 18 до 91 року, 236 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв, 15 дівчаток віком від 2 до 17 років та 17 хлопчиків від 5 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (138), Дніпровському (117) та Святошинському (74).

До лікарень столиці госпіталізували 111 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 369 осіб.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 137 656. Коронавірус подолав 93 771 мешканець. За період пандемії у столиці 2 643 летальних випадки від вірусу.

Нагадаємо, в Україні станом на 27 лютого 2021 року на коронавірус захворіли ще 8172 осіб. Зафіксовано 151 летальний випадок.

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