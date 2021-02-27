За минулу добу в Україні від коронавірусу щеплено 1713 осіб

В Україні від початку кампанії щеплено 3051 особу.

За минулу добу, 26 лютого від коронавірусу в Україні щеплено 1713 осіб.

Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Оскільки ми розгортає вакцинальну кампанію каскадним методом, то як показує динаміка, поточну добу мобільними бригадами зроблено на 534 щеплення більше, ніж за минулу”, – зазначив Ляшко.

За добу щеплено на 31,58% більше жінок, ніж чоловіків.

Найбільша кількість щеплених у Миколаївській області (170 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії в Черкаській області (270 щеплень).

Від початку кампанії вакцинувався 3051 українець. Наразі щеплення проводили 33 мобільні бригади з імунізації.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого - дня початку кампанії вакцинації від коронавірусу - Державним експертним центром МОЗ зафіксовано сім "несприятливих подій після імунізації", усі несерйозні. Один з них - у Чернігівській області і шість - у Черкаській.

Ексочільниця Державного експертного центру МОЗ Тетяна Думенко в інтерв'ю LB.ua пояснювала, що для вакцини і для інших препаратів безпека досліджується весь час, навіть після реєстрації.

"Рішення приймається за двома складовими: показники ефективності і профіль безпеки. Співвідношення користь/ризик. Якби були хороші показники ефективності, але велика кількість серйозних побічних реакцій, ніхто не випустив би препарат на ринок.

Вакцина – це серйозне втручання в здоровий організм. Цього року вся моя сім’я без винятку прийняла рішення вакцинуватися від грипу і пневмококу. Я прийняла б рішення і про те, щоб вакцинуватися від коронавірусу. Якби була проведена реєстрація і був відповідний сертифікат якості", - зазначала вона (інтерв'ю було записано в грудні 2020 року).

У січні ВООЗ заявила, що в світі не було зафіксовано жодної смерті внаслідок вакцини від ковіду. Побічні ефекти виникали у деяких людей з алергією, але симптоми минули.