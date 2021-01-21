ВООЗ заявила, що в світі не зафіксовано жодної смерті внаслідок вакцини від COVID-19

Але у деяких людей з алергією виникали побічні ефекти.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що у світі після десятків мільйонів щеплень від коронавірусу не зафіксовано побічних наслідків, які призвели б до смерті.

Відповідну інформацію озвучила заступниця гендиректора ВООЗ з питань доступу до медицини, вакуцин і ліків Маріанжела Сімао, повідомляє "Укрінформ".

"Зараз у світі є одна вакцина, яка широко використовується, - виробництва Pfizer. Досі у результаті її використання - як і будь-яких інших вакцин - летальних випадків не зафіксовано", - зазначила Сімао.

Однак вона додала, що у кількох вакцинованих спостерігалася тяжка анафілактична реакція. Це ті люди, які "мали до цього історію серйозних алергій".

"Анафілактична реакція виникає, коли тіло сильно реагує на ліки, їжу чи інші речовини. Тому особам, схильним до цього, ми завжди рекомендуємо робити щеплення у лікарні, де є умови для реагування на розвиток серйозних побічних ефектів”, - пояснила представниця Організації.

Нагадаємо, що про поодинокі побічні ефекти після вакцин від коронавірусу повідомляли у декількох країнах. У Болгарії на 5000 щеплень зафіксували чотири таких випадки після препарату Pfizer/BioNTech - люди відчували запаморочення та біль в місці уколу.

Також алергічну реакцію виявили у двох співробітників британської служби охорони здоров'я, які одними з перших отримали щеплення від коронавірусу.