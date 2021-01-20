Виробники китайських вакцин подали заявки на участь у програмі COVAX

Заявки на участь у глобальній ініціативі зареєстрували Sinovac, Sinopharm і CanSinoBio.

Розробники китайських вакцин від коронавірусу COVID-19 подали заявку на приєднання до програми COVAX - заснованого ВООЗ глобального фонду доступу до вакцин.

Про це з посиланням на китайське МЗС повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами представника МЗС КНР, три китайські компанії з розробки препаратів від коронавірусу - Sinovac, Sinopharm і CanSinoBio зареєстрували заявки на участь у глобальній ініціативі.

Механізм COVAX покликаний забезпечити доступ до вакцин для країн із низьким і середнім рівнем доходів. Початок поставки вакцин в такі країни очікується в лютому, в цьому році планується розподілити 2 з 3 млрд доз вакцин від COVID-19. Загалом у COVAX беруть участь 190 світових економік.

Раніше цього тижня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявляв, що нерівність в поставках вакцин від коронавірусу COVID-19 серед країн з високим і низьким рівнем доходу підриває зусилля в боротьбі з пандемією. Він підкреслив, що в міру розподілу перших вакцин обіцянка країн забезпечити рівний доступ до вакцини від COVID-19 перебуває під серйозною загрозою.

Гебрейесус пояснив, що деякі країни йдуть в обхід COVAX, підвищуючи ціни і роблячи спроби стрибнути вперед черги.

ЗМІ нагадують, що замовлення на китайські вакцини від коронавірусу зробили щонайменше 18 країн. Серед них - Індонезія, Бразилія, Чилі, Туреччина, Таїланд, Україна, Угорщина, Перу, Сербія, Пакистан, Саудівська Аравія, Аргентина, Єгипет, ОАЕ та інші.

Як повідомляли, Міністерство охорони здоров'я планує почати вакцинацію від коронавірусної хвороби менше ніж через місяць - вже на другому тижні лютого. Першими щеплення отримають медичні працівники, які працюють з ковід-пацієнтами, працівники "швидкої допомоги".

Радуцький нагадав, що Україна має домовленості про 8 млн доз вакцини за програмою COVAX, але йдуть перемовини про збільшення цієї кількості до 16 млн доз.

Також законтрактовано 1,9 млн доз вакцини-кандидата від китайської компанії Sinovac, ефективність якої поки що не доведена. Sinovac готовий поставити ще до 5 млн доз своєї вакцини на комерційній основі.

Нагадаємо, що станом на 16 січня кампанія з вакцинації населення від коронавірусу COVID-19 стартувала вже у 46 країнах. 38 із них - країни з високим рівнем доходів.