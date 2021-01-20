"Британський" штам COVID-19 зафіксовано в 60 країнах

Крім того, в 23 країнах виявлено штам вірусу з ПАР.

Виявлений у Великій Британії більш заразний штам коронавірусу COVID-19 зафіксовано вже в 60 країнах. Крім того, в 23 країнах виявлено штам вірусу з ПАР.

Про це йдеться в щотижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає "Інтерфакс-Україна".

"До цього часу 60 країн, що входять в усі шість регіонів ВООЗ, повідомляли або про імпортовані випадки цього варіанту вірусу, або про внутрішні випадки його передачі", - наголошується в документі.

У ВООЗ уточнили, що за тиждень кількість країн із зазначеним "британським" типом вірусу зросла на 10.

Зазначається також, що штам коронавірусу, інформація про який спочатку надійшла з ПАР, "виявлено ще в трьох країнах, і їх загальне число досягло 23".

За даними ВООЗ за 19 січня, за час пандемії COVID-19 підтверджені 94 млн 124 тис. 612 випадків вірусу, всього померли 2 млн 34 тис. 527 інфікованих.

Влада Великої Британії в грудні визнала, що в країні циркулює новий штам COVID-19. Він вважається не більше смертоносним, ніж "класичні" варіанти COVID-19, проте набагато швидше поширюється.

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що новий британський штам коронавірусу, може витіснити інші різновиди та стати основним у Європі.