ВООЗ заявляє, що "британський" штам коронавірусу може стати основним у Європі

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що новий, так званий британський штам коронавірусу, може витіснити інші різновиди та стати основним у Європі.

Про це він заявив на пресконференції, пише Economic Times.

Клюге назвав ситуацію "переломним моментом у ході пандемії", оскільки Європейський регіон зіткнувся з проблемою зростання кількості хворих та появою нових штамів коронавірусу.

"Це тривожна ситуація, яка означає, що протягом короткого часу нам потрібно зробити більше, ніж ми зробили до цього, активізувати заходи охорони здоров'я, щоб бути упевненими, що зможемо згладити різке зростання в деяких країнах", - додав Клюге.

У ВООЗ додали, що мутації - звична річ для вірусів, однак новий штам має вищу заразність, тож викликає занепокоєння.

"Без посиленого контролю, щоб сповільнити його поширення, буде посилено дію на медичні заклади, які вже перебувають під тиском та у стресових ситуаціях", - заявив директор Європейського бюро Організації Охорони здоров'я.

Нагадаємо, що за оцінками дослідників, "британський" штам заразніший на 70% від попередніх мутацій. Вважається, що він не підвищує летальність чи важкість перебігу хвороби. Усього ж відомо більше 12 000 різних мутацій коронавірусу.

Цей штам у грудні було виявлено у Великобританії. Згодом там повідомили про ще один тип коронавірусу, котрий, за заявою МОЗ Великобританії, походить з ПАР.

"Британський" штам почав стрімко поширюватися світом - його зафіксували на Кіпрі, в Тайланді, у Словаччині, Грузії, США.

За оцінкою, ВООЗ це штам поширився вже 22 країнами Європи.

У МОЗ Великобританії вважають, що новий штам коронавірусу, що походить з Південної Африки, є більш небезпечним ніж так званий британський. Науковці заявляли, що штам з Африки має декілька мутацій у важливому "спайковому" білку, який вірус використовує для ураження клітин людини. Також він може спричинювати більшу концентрацію вірусних частин в організмі, що, ймовірно, сприятиме більш високому рівню передачі. Крім того, виробники вакцини непокояться, що препарат може не захистити від африканського штаму, тож потрібно буде модифікувати вакцину.

Регіональний професор медицини Оксфордського університету Джон Белл зазначив, що вакцини від коронавірусу, ймовірно, ефективні від британського штаму, а щодо африканського є сумніви. Однак, за його словами, адаптація вакцини під новий штам триватиме приблизно місяць-два, для цього не знадобиться рік.