Завтра в Україні набуває чинності локдаун. Список заборон

В Україні з 8 по опівніч 25 січня діятиме посилений режим карантину. Він передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Заборонена робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс і на доставку.

Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності.

Заборонено приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності.

Закритими будуть заклади культури (театри, кінотеатри, виставки), фітнес-зали, басейни. Салони краси можуть працювати винятково за попереднім записом та без очікування відвідувачів усередині.

Закриються всі заклади розміщення, крім готелів та закладів реабілітації.

У Києві також попередили, що роботу припинять усі новорічні локації, зокрема і ковзанки та ярмарки.

Загалом непродовольчі ярмарки і ринки будуть заборонені по всій країні.

Що дозволено

Громадський транспорт продовжить роботу. Працюватимуть готелі, банки, продуктові, аптеки, поштові оператори, ветеринарні лікарні, зоомагазини.

Товари та послуги першої необхідності:

товари, що відносяться до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв’язку, ветеринарних препаратів, кормів

пальне, робота АЗС і СТО

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів

робота перекурень і салонів краси за попереднім записом

також Кабмін дозволив купувати в супермаркетах пресу та побутову хімію.

Фото: Кабмін

Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватись із здійсненням адресної доставки замовлень.

У МОЗ наголошували, що не підтримують перенесення чи скасування локдауну. Рішення про посилений карантин уряд ухвалив ще 9 грудня, що спричинило протести серед ФОПів. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов зазначив, що локдаун запроваджуватимуть саме у січні, а не у грудні, тому що цей період значно сприятливіший для української економіки та бізнесу.

Проти локдауну з 8 січня виступала влада Тернопіля та Черкас. Черкаський мер Анатолій Бондаренко заявив, що в місті ситуація із захворюваністю на коронавірус контрольована, тож такий карантин він не вважає необхідним.

У Тернополі вирішили повернути школярів на навчання після канікул з 11 січня, але згодом мер зазначив, що місто введе локдаун, якщо буде збільшення кількості захворілих.