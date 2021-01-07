В Києві на Окружній дорозі зіштовхнулись одразу 7 авто
В Києві на Окружній дорозі зіштовхнулись одразу 7 авто
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
У Вашингтоні масові акції протесту: прихильники Трампа увірвалися в Капітолій (доповнюється)
У Вашингтоні масові акції протесту: прихильники Трампа увірвалися в Капітолій (доповнюється)
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Демократи відібрали у республіканців контроль над Сенатом США
Демократи відібрали у республіканців контроль над Сенатом США
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
Тернопіль відмовляється вводити "урядовий" локдаун з 8 січня
Тернопіль відмовляється вводити "урядовий" локдаун з 8 січня
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Від коронавірусу помер колишній мер міста на Івано-Франківщині

Він очолював місто Долина з 2006 по 2020 рік.

Від коронавірусу помер колишній мер міста на Івано-Франківщині
Володимир Гаразд

Колишній мер міста Долина (Івано-франківська область) Володимир Гаразд помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Долинська організація партії "Європейська солідарність".

"З неймовірним сумом повідомляємо, що сьогодні о 19:40 після тривалої боротьби з хворобою пішов з життя багаторічний міський голова Долини Володимир Степанович Гаразд…" – йдеться у повідомленні.

Володимир Гаразд очолював місто Долина з 2006 по 2020 рік, був президентом асоціації "Енергоефективні міста України" у 2007-2019 роках.

Нагадаємо, 29 листопада від ускладнень коронавірусної інфекції помер 38-річний старший сержант поліції Бориспільського відділу поліції Віктор Кириченко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також