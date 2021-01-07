Від коронавірусу помер колишній мер міста на Івано-Франківщині

Він очолював місто Долина з 2006 по 2020 рік.

Колишній мер міста Долина (Івано-франківська область) Володимир Гаразд помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Долинська організація партії "Європейська солідарність".

"З неймовірним сумом повідомляємо, що сьогодні о 19:40 після тривалої боротьби з хворобою пішов з життя багаторічний міський голова Долини Володимир Степанович Гаразд…" – йдеться у повідомленні.

Володимир Гаразд очолював місто Долина з 2006 по 2020 рік, був президентом асоціації "Енергоефективні міста України" у 2007-2019 роках.

Нагадаємо, 29 листопада від ускладнень коронавірусної інфекції помер 38-річний старший сержант поліції Бориспільського відділу поліції Віктор Кириченко.