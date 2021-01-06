Степанов збирається усунути ДП "Медзакупівлі" від замовлень вакцин через дописи голови підприємства

Міністерство охорони здоров'я збирається ініціювати зміну підприємства, що відповідає за закупівлю вакцин, зокрема і від коронавірусу.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи ситуацію довкола дописів голови ДП "Медзакупівлі" Арсена Жумаділова.

Степанов назвав дописи Жумаділова "літературною творчістю" і сказав, що той дискредитує Україну.

"Своїми домислами автор дискредитує нашу державу перед міжнародною спільнотою. Цими дописами він реально почав погіршувати наші позиції в перемовинах. Я думаю, найближчим часом ми змінемо компанію, яка буде виконувати функцію щодо закупівлі вакцин, тому що ми не можемо ставити під ризик забезпечення вакциною Україну", - заявив голова МОЗ.

Він додав, що не має права до підписання договорів розголошувати назву компанії, вакцину якої купуватиме Україна, але пообіцяв, що найближчим часом держава домовиться з виробниками, окрім китайського Sinovac.

Степанов також спростував, що МОЗ заблокувало роботу "Медзакупівель" через те, що не був затверджений тимчасовий план використання бюджетних коштів на цей рік.

"Звичайно, зупинки немає. Підприємство працює в штатному режимі, фінансовий план затверджений ще 10 грудня, паспорт бюджетної програми... зазвичай до кінця січня затверджується. В Україні ще поки не затверджено жоден паспорт бюджетної програми, а діяльність усього не зупинилася", - заявив Степанов.

Нагадаємо, голова ДП "Медзакупівлі" Арсен Жумаділов заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України, перевищивши повноваження.

За його словами, МОЗ не дотрималося принципу розділення функцій політичного органу та закупівельної агенції задля уникнення зловживання повноваженням.

Також він сказав, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов затягує погодження закупівлі вакцини від COVID-19 у другого виробника. Він зазначив, що один із виробників має намір відмовитися від подальших перемовин із Україною, якщо рішення про замовлення не буде прийняте.