​Степанов закликав українців із будь-якими симптомами ГРВІ звертатися за тестами на ковід

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців із симптомами ГРВІ звертатися до сімейних лікарів для здачі тестів на коронавірус.

Про це він заявив на брифінгу.

Степанов зазначив, що українці мають звертатися до лікарів із будь-якими симптомами ГРВІ для забору матеріалу або експрес-тестування на антиген COVID-19, а в разі відмови - звертатися на "гарячу" лінію МОЗ.

Міністр наголосив, що наразі в Україні проводять менше тестувань, порівняно з наявними можливостями. За словами Степанова, українські лабораторії здатні робити 55 тис. ПЛР-тестів на добу.

"Ще є приватні лабораторії та лабораторії медзакладів. Спільно це - майже 70-75 тис. тестів на добу. Крім ПЛР-тестування, ми впровадили експрес-тестування на антиген, яким необхідно проводити тести людям із будь-якими симптомами ГРВІ, а також контактним особам", - додав Степанов.

Нагадаємо, вчора в Офісі президента відбулася нарада, на якій повідомили, що в Україні п’ятий тиждень спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19 - зменшується кількість хворих і зростає число тих, хто одужав.

Раніше МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ через зменшення кількості тестів. Степанов також пояснив зменшення кількості ПЛР-тестувань тим, що збільшилась кількість експрестестів на антигени.