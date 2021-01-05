В Японії забито, напевно, найповільніший пенальті в історії футболу
В Японії забито, напевно, найповільніший пенальті в історії футболу
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестування на допінг
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестування на допінг
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

​Степанов закликав українців із будь-якими симптомами ГРВІ звертатися за тестами на ковід

Лабораторії здатні робити 55 тис. ПЛР-тестів на добу.

​Степанов закликав українців із будь-якими симптомами ГРВІ звертатися за тестами на ковід
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців із симптомами ГРВІ звертатися до сімейних лікарів для здачі тестів на коронавірус.

Про це він заявив на брифінгу.

Степанов зазначив, що українці мають звертатися до лікарів із будь-якими симптомами ГРВІ для забору матеріалу або експрес-тестування на антиген COVID-19, а в разі відмови - звертатися на "гарячу" лінію МОЗ.

Міністр наголосив, що наразі в Україні проводять менше тестувань, порівняно з наявними можливостями. За словами Степанова, українські лабораторії здатні робити 55 тис. ПЛР-тестів на добу.

"Ще є приватні лабораторії та лабораторії медзакладів. Спільно це - майже 70-75 тис. тестів на добу. Крім ПЛР-тестування, ми впровадили експрес-тестування на антиген, яким необхідно проводити тести людям із будь-якими симптомами ГРВІ, а також контактним особам", - додав Степанов.

Нагадаємо, вчора в Офісі президента відбулася нарада, на якій повідомили, що в Україні п’ятий тиждень спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19 - зменшується кількість хворих і зростає число тих, хто одужав.

Раніше МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ через зменшення кількості тестів. Степанов також пояснив зменшення кількості ПЛР-тестувань тим, що збільшилась кількість експрестестів на антигени.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також