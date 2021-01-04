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В Україні почала роботу єдина інформаційна система трансплантації органів

За словами Степанова, без цієї системи, яка поєднає донора і реципієнта, системний розвиток трансплантації в Україні був би неможливий.

В Україні почала роботу єдина інформаційна система трансплантації органів
Фото: https://www.facebook.com/Oleg-Samchuk

З 2021 року в Україні запрацювала Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"З 1 січня в Україні працює Єдина державна інформаційна система з питань трансплантації органів та тканин. Це був такий важкий виклик в минулому році, коли нам треба було запустити її з 1 січня. Це дуже важлива система, я вже не говорю щодо захищеності цієї системи. Вона важлива з точки зору надання медичної допомоги, з точки зори надання трансплантації людям, які цього потребують", - сказав Степанов.

За його словами, без цієї системи, яка поєднає донора і реципієнта, системний розвиток трансплантації в Україні був би неможливий.

Глава МОЗ зазначив, що цьогоріч вперше в Україні планується зробити трансплантацію легень. Також в планах зробити трансплантацію рук і ніг. Степанов підкреслив, що це є особливо актуально для українських військовослужбовців, які втратили кінцівки у зв'язку з російською агресією на Сході країни.

"Для того, щоб робити такі речі, рятувати життя, нам треба і далі розвивати це питання. Ми чітко знаємо, що, окрім трансплантації, нам треба запровадити пакет медичних послуг з посттрансплантаційного супроводу, тому що люди, яким робиться трансплантація, потребують потім супроводження медичного нагляду", - розповів Степанов.

Уряд також планує розробити механізм залучення до транспортування анатомічних матеріалів та реципієнтів всі види транспорту. В тому числі цивільну авіацію, авіаційний транспорт ДСНС, Нацполіції та Держприкордонслужби.

Нагадаємо, 25 грудня в Україні провели дев'яту за рік операцію з пересадки серця – трансплантація відбулася у Львові. 

У грудні 2019 в Україні вперше за 15 років провели трансплантацію серця. Операцію у Ковельській районній лікарні Волинської області провела бригада лікарів Інституту серця МОЗ на чолі з Борисом Тодуровим.

Тогож місяця Кабмін затвердив тарифи на пересадку органів. Найдешевшою в Україні є трансплантація нирки, найдорожчою - пересадка печінки.

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