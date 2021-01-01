Торговий дефіцит України в 2020 році скоротився більше, ніж удвічі

Експорт за 2020-й рік склав 49,32 млрд доларів, на 1,70% менше, ніж за 2019 рік.

Торговий дефіцит України знизився більш ніж удвічі за підсумками минулого 2020 року - з $10,22 млрд до $4,9 млрд.

Про це повідомив у Facebook торговий представник України Тарас Качка.

"В доларах експорт за цілий рік склав 49,32 млрд доларів, на 1,70% менше, ніж за 2019 рік. У кризовий рік такий показник є зовсім непоганим.Особливо ж позитивним є скорочення торгового дефіциту більше ніж удвічі. З 10,22 млрд.дол. мінусу 2019-го лишилося 4,9 млрд", - написав Качка.

За його словами, особливо відзначається динаміка грудня.

"Варто звернути увагу на динаміку грудня. 4,88 млрд. дол. експорту. Знову зростання у порівнянні з попереднім місяцем на 150 млн доларів. І на 760 мільйонів більше, ніж у грудні минулого року. Секрет грудневих цифр доволі простий - по всьому світу шаленими темпами ростуть ціни на метал і на руду. Експорт по 72-й групі у грудні склав 715 млн. дол. (У листопаді це було 572 млн і у грудні 2019 - 522 млн)", - зазначив Качка.

Він також додав, що експорт руди з України в 2020 році становив $4,42 млрд, що на 23% більше, ніж у 2019 році, при цьому показники чорної металургії ($7,7 млрд) і виробів із неї ($0,88 млрд) стали меншими на 12% і 15% відповідно, ніж у 2019 році. Крім того, через скорочення урожаю фізичний експорт зернових опинився в 2020 році меншим, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, за підсумками 2020 року падіння ВВП в Україні не перевищуватиме 4,8%. У четвертому кварталі 2020-го падіння ВВП очікується близько 3%.