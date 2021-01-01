Зарплати в освітян відсьогодні зростуть на 20%

Наступне підвищення заробітної плати освітян передбачено з 1 грудня 2021 року - на 8,4%.

З 1 січня 2021 року посадові оклади освітян збільшуються на 20%. Відповідні зміни передбачає Державний бюджет України на 2021 рік.

Про це повідомляє УНН.

Загальний обсяг субвенції становить 103,7 млрд грн, з них освітня субвенція 99,65 млрд грн.

Посадовий оклад молодого вчителя без категорії та стажу роботи підвищився до 4 тис. 859 грн, вчителя 1 категорії - до 6 тис. 61 грн, а вчителя вищої категорії закладу загальної середньої освіти - до 6 тис. 461 грн.

Наступне підвищення заробітної плати освітян передбачено з 1 грудня 2021 року - на 8,4%.

Нагадаємо, розмір мінімальної заробітної плати в Україні з 1 січня збільшується на 1 тис. гривень - до 6 тис. гривень. Наступне збільшення "мінімалки" очікується 1 грудня 2021 року - до 6500 гривень.