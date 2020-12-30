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На Дніпропетровщині відкрили міст через Чортомлик

У травні міст завалився, коли по ньому проїжджала фура.

На Дніпропетровщині відкрили міст через Чортомлик
Фото: Укравтодор

У Дніпропетровської області відкрили проїзд переправою у Олексіївці Нікопольського району. 30 грудня перші авто вирушили новозведеним мостом через річку Чортомлик. Довжина моста становить 159 метрів, повідомляє пресслужба "Укравтодору".

"Думаю, що всі пам’ятають травневу історію, коли під час проїзду перевантаженої вантажівки зруйнувалась стара переправа. Її не ремонтували 65 років. Тоді ж ми одразу запустили процес реконструкції мосту. Наразі всі критично важливі роботи вже завершено. Сьогодні мостом в Олексіївці вирушив перший транспорт у тестовому режимі. Від завтра проїзд здійснюватиметься у звичайному режимі" - розповів голова компанії Олександр Кубраков.

Фото: Олександр Кубраков

Міст знаходиться на дорозі Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя. За переговорною процедурою у червні визначили генерального підрядника - "ОНУР Конструкціон Інтернешнл", субпідрядною організацією став ТОВ "Мостобудівельний загін №112".

В "Укравтодорі" зазначають, що в 2021 році будуть завершені роботи з монтажу системи водовідведення  з прогонової будови мосту, влаштування верхніх шарів дорожнього одягу, дорожньої розмітки та демонтаж залізобетонних руслових опор старого мосту.

Нагадаємо, 24 грудня відкрито перший проїзд Запорізького мосту через Дніпро, який почали будувати 16 років тому.

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