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"Центренерго" продало всю електроенергію фірмі Коломойського за ціною нижче від собівартості

Весь обсяг електроенергії придбав трейдер "Юнайтед Енерджі".

"Центренерго" продало всю електроенергію фірмі Коломойського за ціною нижче від собівартості
Фото: divannaya-sotnya.com.ua

Державне ПАТ "Центренерго" 29 грудня провело аукціон з продажу 3,27 млн МВт-год з терміном поставки в січні-березні 2021 року. Весь обсяг електроенергії було продано трейдеру "Юнайтед Енерджі" з групи Ігоря Коломойського за ціною 1160 грн за МВт-год, повідомляє БізнесЦензор.

"Цей обсяг складає близько 2% від загального річного споживання електроенергії в Україні - 150 млн МВт-год. Для порівняння, за весь 2019 рік вироблення електроенергії станціями "Центренерго" склало 10,2 млн МВт-год, а реалізація - 9,2 млн МВт-год", - сказано в повідомленні.

Раніше глава "Центренерго" Олександр Корчинський зазначав, що собівартість виробництва електроенергії на станціях компанії при спалюванні вугілля держшахт становить приблизно 1,6 грн/кВт-год.

Минулого тижня НАЕК "Енергоатом" продав рекордні 13,33 млн МВт-год електроенергії з періодом поставки в першому півріччі 2021 року. Це приблизно 40% прогнозного вироблення за цей період.

За даними джерел видання, більшу частину - 10,8 млн МВт-год - за ціною 1150 грн за МВт-год також купила компанія, близька до Ігоря Коломойського. Цей обсяг значно перевищує споживання найбільших підприємств групи Коломойського, отже частина купленої електроенергії буде перепродана на Ринку на добу вперед.

Нагадаємо, ПАТ "Центренерго" перейшло під операційний контроль групи "Приват" з липня 2019 року, після обрання президентом Володимира Зеленського. Контроль був встановлений після призначення главою компанії Володимира Потапенка. Сам Коломойський цю інформацію заперечив, однак назвав нове керівництво компанії "професійними і зрозумілими людьми", визнавши, що консультує Потапенка.

Наприкінці травня Фонд державного майна після трьох місяців невдалих спроб призначив нового керівника "Центренерго", проте Потапенко залишився працювати в дирекції держкомпанії.

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