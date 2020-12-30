Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"
Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
ГоловнаЕкономікаБізнес

Чеський наземний лоукостер анонсував запуск поїзда Прага-Краків-Львів з пересадкою в Перемишлі

Рейси планують почати до квітня 2021 року.

Чеський наземний лоукостер анонсував запуск поїзда Прага-Краків-Львів з пересадкою в Перемишлі
Фото: ЦТС

Приватний чеський оператор залізничних і автобусних пасажирських перевезень RegioJet навесні 2021 року має намір запустити нове міжнародне нічне сполучення - поїзд Прага-Краків-Перемишль. При цьому в Перемишлі планується пересадка на поїзд "Укрзалізниці", який буде довозити пасажирів до Львова, повідомляє ЦТС.

Зазначається, що RegioJet отримав дозвіл на безкоштовне користування польською залізницею від Адміністрації залізничного транспорту Польщі.

Точна дата початку виконання рейсів поки що невідома. Її буде визначено після скасування обмежень на поїздки через Covid-19, але RegioJet готується запустити операції на маршруті до квітня 2021 року.

Поїзди курсуватимуть уночі з відправленням з Праги, Перемишля і Кракова у вечірній час і з ранковим прибуттям на кінцеві станції. У пасажирів буде змога подорожувати в спальних або сидячих вагонах.

Нагадаємо, ще до початку пандемії коронавірусу чеський лоукостер планував запустити поїзд у напрямку України в червні 2020 року, потім новою датою називали грудень. Спочатку передбачалося, що поїзд з Праги у Польщі буде доїжджати до станції Медика, а в Україні - до станції Мостиська-2, а далі до Львова пасажирів будуть довозити автобусами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також