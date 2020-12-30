Чеський наземний лоукостер анонсував запуск поїзда Прага-Краків-Львів з пересадкою в Перемишлі

Приватний чеський оператор залізничних і автобусних пасажирських перевезень RegioJet навесні 2021 року має намір запустити нове міжнародне нічне сполучення - поїзд Прага-Краків-Перемишль. При цьому в Перемишлі планується пересадка на поїзд "Укрзалізниці", який буде довозити пасажирів до Львова, повідомляє ЦТС.

Зазначається, що RegioJet отримав дозвіл на безкоштовне користування польською залізницею від Адміністрації залізничного транспорту Польщі.

Точна дата початку виконання рейсів поки що невідома. Її буде визначено після скасування обмежень на поїздки через Covid-19, але RegioJet готується запустити операції на маршруті до квітня 2021 року.

Поїзди курсуватимуть уночі з відправленням з Праги, Перемишля і Кракова у вечірній час і з ранковим прибуттям на кінцеві станції. У пасажирів буде змога подорожувати в спальних або сидячих вагонах.

Нагадаємо, ще до початку пандемії коронавірусу чеський лоукостер планував запустити поїзд у напрямку України в червні 2020 року, потім новою датою називали грудень. Спочатку передбачалося, що поїзд з Праги у Польщі буде доїжджати до станції Медика, а в Україні - до станції Мостиська-2, а далі до Львова пасажирів будуть довозити автобусами.