У Чехії до 15 років позбавлення волі засудили громадянина, який воював за "ДНР" на Донбасі

Громадянина Чехії, який воював у лавах російських найманців на Донбасі за терористичну організацію "ДНР", заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила поліція Чеської Республіки.

"У грудні 2020 року набуло чинності рішення окружного суду в Усті-над-Лабем, що засудив 45-річного громадянина Чеської Республіки до 15 років позбавлення волі за злочин терористичного акту", - йдеться в прес-релізі за підписом полковника Ярослава Ібехея.

Чоловік звинувачується "в активній участі у збройному конфлікті на сході України з кінця травня 2014 року з боку сепаратистської т. зв. "ДНР" у боротьбі проти законного уряду України".

Справа щодо нього велася як проти "утікача". Наразі засуджений, ймовірно, мешкає на сході України, на не підконтрольній уряду території.

Як уточнив посол України в ЧР Євген Перебийніс, йдеться про Олдржіха Грунда, який воював проти українських ЗС у Карлівці, Слов'янську, Сніжному, Шахтарську, Іловайську, спершу як командир бойової машини, а пізніше як командир роти танкового полку.

Нагадаємо, раніше Празький Верховний суд замінив з умовного на реальний вирок для громадянина Чехії Павела Кафки, який у 2015-2016 роках брав участь у бойових діях на Донбасі з боку Росії. Засуджений раніше стверджував, що поїхав на Донбас нібито "допомагати цивільним, бездомним і працювати в лікарні".