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Українці матимуть три довгих вікенди на зимові свята

Найбільше вихідних - на Різдво.

Українці матимуть три довгих вікенди на зимові свята
Фото: facebook/КИЕВ ФОТО

Три довгих вікенди по 3-4 дні матимуть українці впродовж новорічно-різдвяних свят.

Так, у п'ятницю, 25 грудня, християни західного обряду святкують Різдво Христове. Українці відпочиватимуть три дні поспіль (25-27 грудня), оскільки 25 грудня є державним вихідним.

Оскільки новий рік настане в ніч на п'ятницю, 1-3 січня 2021 року також будуть вихідними.

7 січня Різдво Христове в Україні святкуватимуть християни східного обряду. Це державне свято припадає на четвер. Уряд переніс робочий день із п'ятниці, 8 січня 2021 року на суботу, 16 січня 2021 року. То ж в Україні буде чотири вихідних поспіль - із 7 по 10 січня включно.

Крім того, з 8 по 24 січня включно на всій території України діятимуть посилені карантинні обмеження у рамках протидії поширенню COVID-19.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення "дозріють" Церква та віряни.

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