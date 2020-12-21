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Юпітер і Сатурн максимально зблизяться вперше за майже 400 років: явище можна побачити неозброєним оком

Востаннє таке явище спостерігали у 1623 році.

Юпітер і Сатурн максимально зблизяться вперше за майже 400 років: явище можна побачити неозброєним оком
Фото: JPL-Caltech / NASA

21 грудня уперше за 397 років відбудеться максимальне зближення планет Юпітер і Сатурн.

Про це пише Громадське.

Зближенням науковці називають явище, коли планети перебувають на приблизно одній лінії із Землею. Кожна планета обертається довкола Сонця по своїй орбіті в приблизно тій самій площині, і час від часу вони "наздоганяють" одна одну. Через це на небі здається, ніби планети зближуються.

Юпітер і Сатурн відділяють 730 мільйонів кілометрів.Юпітер і Сатурн "наздоганяють" один одного кожні 20 років. Але ввечері 21 грудня вони вперше так зблизяться з липня 1623 року: як дивитися із Землі, то відстань між планетами становить одну десяту градуса або одну п’яту ширини Місяця.

Ще ближче, ніж 21 грудня, Юпітер і Сатурн востаннє підходили один до одного в березні 1226 року.

Космічне явище можна буде спостерігати без телескопа.

Нагадаємо, 18 грудня астрономи знайшли у Всесвіті нову подвійну планету. Космічне тіло розташоване на відстані в 450 світлових років від Землі в зоряній асоціації Змієносець.

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