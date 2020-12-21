Окупанти на Донбасі дев’ять разів порушили "тишу", стріляли у мирне населення

Протягом минулої доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Окупанти обстрілювали українські позиції і мирне населення.

Про це інформує пресцентр штабу ОС.

Неподалік Водяного ворог застосував проти наших захисників ручний протитанковий гранатомет, а поблизу Павлополя здійснив кілька черг зі стрілецької зброї. Обидва види зброї противник застосував і біля Пісків.

Чотири рази ворог провокував українських військових у передмісті Авдіївки. Тут окупанти неодноразово застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Також російські найманці обстріляли мирне населення поблизу Кам'янки. Кількома пострілами зі станкового протитанкового гранатомета був знищений трактор марки John Deere, який повертався із сільськогосподарських робіт. У штабі зазначили, що цивільну техніку противник знищив за межами українських позицій.

"У результаті обстрілу один з трактористів отримав поранення. Наші військові одразу вирушили до місця події, надали потерпілому першу медичну допомогу і доставили його до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.

Зафіксовано один обстріл поблизу Південного. Тут противник застосував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"На численні та прицільні обстріли противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога відмовитися від подальших дій. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога", - повідомляють у штабі ОС.

Від початку поточної доби, 21 грудня, порушень режиму припинення вогню ЗСУ не зафіксували.

Нагадаємо, 18 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

17 грудня снайпер бойовиків поранив військовослужбовця ЗСУ біля Авдіївки.