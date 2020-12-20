​Окупанти стріляли поблизу Південного, Водяного та у передмісті Авдіївки

Сьогодні порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

19 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку РФ.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Південного. Неподалік населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також за допомогою кулеметів вороги здійснили провокаційний обстріл наших позицій в передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

“Ворожу вогневу активність було помічено і неподалік Павлополя, де для коригування вогню з АГС ворог застосував БпЛА. Проліт безпілотника над лінією розмежування зафіксували і неподалік Водяного. Умілі дії наших засобів РЕБ зупинили подальше застосування БпЛА”, – йдеться у повідомленні.

Серед українських захисників бойових втрат та поранень немає. Від початку поточної доби, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 18 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.