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У неділю в Україні без істотних опадів, від 2 градусів морозу до 6 тепла

Уранці туман, подекуди ожеледиця.

У неділю в Україні без істотних опадів, від 2 градусів морозу до 6 тепла
Фото: Макс Требухов

У неділю, 20 грудня, в Україні хмарно, без істотних опадів, удень від 2 градусів морозу до 6 градусів тепла.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє Укрінформ.

На Лівобережжі та в Криму невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. У східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях подекуди ожеледиця. Вночі та вранці на Правобережжі туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вночі у східних областях 2-7 градусів морозу, вдень у більшості західних та Одеській областях 1-6 градусів тепла.

У Києві 20 грудня без істотних опадів. Уночі та вранці туман. Температура протягом доби 0-2 градусів тепла. На Київщині від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У понеділок, 21 грудня, у східних та південно-східних областях невеликий, 22 грудня помірний сніг. Температура вночі 3-8 градусів, 22 грудня місцями до 11 градусів морозу, вдень 1-6 градусів морозу.

У західних областях 22 грудня дощ та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. Уночі та вдень від 6 градусів морозу до 5 градусів тепла.

У Києві та Київській області 21-22 грудня без істотних опадів. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура 21 грудня вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла; 22 грудня вночі 1-6 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

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