"Били кийками, руками, ногами". Суд дослідив відео слідчих експериментів у справі екскомандира харківського "Беркуту" Лукаша

- Потім мене кинули в коло між правоохоронців і сказали “Избивайте его!”. І тут почалось. Правоохоронці били кийками, руками, ногами - абсолютно всім, чим можна було. В мене все тіло було синім”, - згадує Анатолій Степанов.

16 грудня в засіданні по обвинуваченню Владислава Лукаша, колишнього командира харківського “Беркуту" , дослідили відео слідчих експериментів із потерпілими Анатолієм Степановим та Олександром Остащенко. Обидва чоловіки постраждали від звірств “беркутівців” 1 грудня 2013 року на Банковій .

Анатолій Степанов - фотокореспондент. 1 грудня 2013 року він знімкував події на Банковій. Після обіду Анатолій йшов від Адміністрації Президента в сторону Інститутської до місця, де в той момент відбувалась бійка. В цей час його наздогнав “Беркут”. Як наслідок “зустрічі” експертиза зафіксувала забої голови та поламані пальці на руках.

- “Беркутівці” збили мене з ніг. Я впав, вони почали бити мене ногами, кийками та палицями. Спочатку це було троє “беркутівців”, потім ці пішли вперед, але на їх зміну прийшло ще двоє. Вони продовжили мене бити. Я кричав, намагався пояснити, що я преса, але це їх не зупиняло. Я забився в куток і закрив голову. В якийсь момент я почав втрачати свідомість. Потім прийшли службовці внутрішніх військ. Підняли мене. Хтось крикнув: “Не чіпайте його, це журналіст”, - розповів під час слідчого експерименту фотограф Анатолій Степанов.

Інший потерпілий - Олександр Остащенко. Один із відомих “в’язнів Банкової”. Відео слідчого експерименту з ним також сьогодні дослідили в суді. 1 грудня 2013 року Олександр Остащенко приїхав на Майдан, звідти піднявся на Банкову. Зайшов у дворик Будинку письменників.

Я бачив 2 хвилі проходження “Беркуту”. Після першої сюди [двір Будинку письменників] забігли три міліціонери. Нас там було 5-6 чоловік. Ми підняли руки, сказали, що ми не несемо ніякої небезпеки, в нас мирна демонстрація. Нас не чіпали. Міліціонери пішли в сторону Адміністрації Президента, - згадує Остащенко і продовжує свою розповідь:

Потім була друга хвиля. Я теж був тут, в дворику. Сюди знову забігла міліція. Вже ніхто нічого не питав. Почали відразу бити кийками, ногами, руками по голові, по тілу, по чому завгодно. Мене скрутили двоє чоловік і вивели. Ми пройшли повз шеренгу “Беркуту”. Потім мене кинули в коло між правоохоронцями і сказали” “Избивайте его”!. І тут почалось. Правоохоронці били кийками, руками, ногами - абсолютно всім, чим можна було. В мене все тіло було синє. Не було місця, куди мене не били. Я думаю, що це був “Беркут”. Фото: www.hromadske.tv

Мене і ще пару хлопців положили на асфальт обличчям вниз. До нас підходили “беркутівці”, били ногами, берцами, погрожували розправою, казали, що нас зараз тут вб’ють. В якийсь момент мені вилили в очі сльозогінний газ, - каже Остащенко.

Далі вони почали з нами фотографуватись. Потім підійшли якісь люди і почали записувати наші особисті дані. Хтось викликав “швидку”. Приїхали лікарі, почали нас оглядати. “Швидка” сказала, що забирає нас в лікарню швидкої допомоги. В машині нас було 4-5 осіб і ще десь стільки ж “беркутівців”, - розповів Олександр Остащенко на слідчому експерименті.

Фото Адвокатська дорадча група. Судове засідання по обвинуваченню Владислава Лукаша 16.12.2020.

Від ударів “правоохоронців” Олександру отримав закриту черепно-мозкову травму, численні переломи - кисті, пальців, забої грудної клітини і всієї поверхні тіла.

Але це був не кінець. В лікарні Олександра та ще восьмох затриманих на Банковій чоловіків помістили в палату під охороною конвою. Там же вони отримали протоколи затримання та повідомлення про підозру. Їм інкримінували організацію та участь в масових заворушеннях (ст 294 ч.1), за що тоді світило від 5 до 8 років позбавлення волі.

Вночі правоохоронці повезли затриманих у відділок для проведення слідчих дій.

А вже 3 грудня Шевченківський районний суд Києва виніс рішення про 60 діб тримання під вартою для кожного. Судді визнали обгрунтованою підозру 9-тии в’язням Банкової в тому, що ті "в складі групи з 300-500 осіб, діючи спільно, завдали ушкодження 70 міліціонерам". При тому що вже на той момент інтернетом ширилось відео затримання Олександра Остащенка. На 3 хв 11 сек. видно, як до Олександра, який підняв руки, показуючи, що не є загрозою, не чинить ніякого опору, підбігає міліціонер і починає його бити, потім підбігає другий і продовжує бити. Саме так Олександра затримали.

Засідання по обранню запобіжного заходу Остащенко в 2013-му році документували присутні, знімали на відео. В цьому ж засіданні досліджували відео затримання і відео, де Олександра і інших затриманих “беркутівці” нещадно били. Били людей, які лежали обличчям до землі на гранітній плитці перед Адміністрацію президента. А потім один з “беркутів” перевіряв ногою, чи Олександр живий. Суддю Шевченківського суду Світлану Гайдук це відео не переконало. Хоча очевидець, присутній на засіданні журналіст Володимир Семків, писав тоді:

На суддю Світлану Гайдук не справили враження ні побої, ні гіпс на пальцях. Хоча ні, справили! Я бачив, як реагувала суддя на те відео зі звірячого побиття на Банковій, на котрому якраз видно Сашка. ...Мені здалося, що вона була вражена! Вона вхопилася за обличчя і з жахом гледіла на екран. Більше того, це відео бачили п'ятеро конвоїрів, котрі охороняли Сашу Остащенка. І навіть слідчий із прокурором були відверто здивовані. Проте і це відео не розтопило кригу прокуросько-суддівських сердець: прокурор заявив, що не ідентифікує людину як Сашу. ... Суддя, сховашись у нарадчій кімнаті, теж упоралася з емоціями, й виголосила холодний вирок - 2 місяці арешту.

Прокурор, який не зміг ідентифікувати на відео Олександра Остащенка - це Володимир Задніпряний. При цьому на користь обгрунтованості підозри Остащенко прокурор ні свого відео, ні жодного іншого доказу суду не представив.

Це той самий прокурор, який в ту ніч представляв і обвинувачення у справі іншого в’язня Банкової - Владислава Загоровка. Відомий його словесний батл з майбутнім Президентом Петром Порошенком в проміжках між засіданнями. Детальніше про це можна почитати в матеріалі LB.ua “Вас кошмары не мучают?”.

Але те, що на відео, яке передивлялись в суді, затримують і б’ють саме Олександра, було очевидно.

На відео видно, як силовики ведуть чоловіка в світлих штанях - це Олександр. Його кидають на землю, б’ють і в перерві між ударами питають:

“Беркутівець”: Откуда бл*дь приїхав? Як зовут? Кажи, откуда приїхав?

Остащенко: Буча.

Б: Шо за Буча? Говори, какая мєстность?

О: Честне слово, местний. Я нізвідки не приїхав. Буча, Стеклозаводская.

Б: Какого х*я ти, бл*ть, орав?

О: Я не орав. Я півчаса як приїхав. Клянуся, я півчаса тут. Я не йшов, я збоку стояв.

Б: Стоять на х*й, нічого не трогать на х*й! Руки за голову і ї*алом в пол. Мамчик, сука? Хто такой Мамчик? Скоко он дает денег?

Пізніше “правоохоронець” штовхає непритомного Олександра ногою та питає, чи він живий.

12 грудня 2013 в Київському апеляційному суді вдалось оскаржити рішення Шевченківського суду щодо арешту Остащенка. Тримання під вартою змінили на особисті зобов’язання.

В січні 2014 справу проти Олександра Остащенка та інших затриманих на Банковій закрили по Закону “Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій на Майдані - т.з. Закон про амністію. Але невинуватим не потрібна амністія, і після перемоги Майдану такі підстави для закриття справи рішення було оскаржено, а справа була закрита вже за відсутністю складу злочину.

Тепер Олександр Остащенко - потерпілий у справі по обвинуваченню екскомандира полку харківського “Беркуту” - Владислава Лукаша. Саме харківський “Беркут”, як встановлено слідством, серед інших підрозділів звірствував на Банковій 1-го грудня 2013-го року. Олександр Остащенко 18 вересня 2020 р. давав свідчення про це в Дарницькому суді.

А ще кожного року 1-го грудня Олександр з Сергієм Нужненком та іншими нагадують флешмобом про те, що відбулось в той зловісний день на Банковій. Хлопці приходять під адміністрацію президента і лягають на те місце, де вони лежали затриманими 1-го грудня 2013 р. Лежали обличчям в плитку, руки за спиною, дехто непритомний. А “беркутівці” їх били. Приходять. Лягають. І фотографуються. Щоб не забувати.

Фото: facebook.com/sergey.nuzhnenko.7

Відео трансляції судового засідання 16.12.2020. Наступне засідання у справі заплановано 22 грудня на 9:30. Дарницький районний суд Києва, вул. Севастопольська, 7/13. Суддя Щасна Т.В.

Нагадаємо, Владислав Лукаш - екскомандир харківського батальйону «Беркут» - в цьому процесі обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків під час протистояння 01.12.2013 на вул. Банковій у м. Києві та 18.02.2014 під час мирної ходи у Кріпосному провулку та на вул. Інститутській. Загалом в кримінальному провадженні у справі Лукаша фігурує 174 потерпілих.