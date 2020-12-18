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До зимових свят "Укрзалізниця" призначила додаткові зупинки в Карпатах

Поїзд "Київ - Рахів" зупинятиметься на станціях Татарів та Кваси.

До зимових свят "Укрзалізниця" призначила додаткові зупинки в Карпатах
Фото: Александр Рудоманов

До зимових свят "Укрзалізниця" збільшила періодичність курсування поїздів та призначила додаткові зупинки.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїздів №135/136 Чернівці - Одеса та №217/218 Київ - Львів - Рахів. Також, зважаючи на численні побажання пасажирів, поїзду Київ - Рахів призначені додаткові зупинки на станціях Татарів та Кваси", - йдеться у повідомленні.

Додаткові рейси поїзда №135/136 Чернівці - Одеса відправленням із Чернівців заплановані на 28 грудня 2020 року та 2, 4, 6, 8 й 10 січня 2021 року, а з Одеси - на 29 грудня 2020 року та 3, 5, 7, 9 й 11 січня 2021 року.

Поїзд №217/218 Київ - Львів - Рахів здійснить додаткові рейси з Києва 30 грудня 2020 року, 2 та 8 січня 2021 року. З Рахова - 1, 3 та 9 січня 2021 року.

Крім того, для забезпечення проїзду до гірськолижних курортів починаючи з 18 грудня призначено зупинки поїзда №217/218 Київ - Рахів на станціях Татарів та Кваси.

Раніше "Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди на зимові свята.

Курсування потяга  №217/218 Київ - Рахів було відновлено у серпні.

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