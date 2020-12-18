Радник з інформполітики ТКГ Арестович помилково оприлюднив версію окупантів про смерть українського військового на Донбасі

Радник з інформаційної політики української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович помилково оприлюднив версію проросійських бойовиків про смерть українського військового 14 грудня.

Про це повідомляє пресслужба ТКГ.

"Прошу вибачення за дезінформацію суспільства. Вчора на сторінці делегації було оприлюднено повідомлення про повернення українській стороні тіла одного з наших військовослужбовців, який за невідомих поки обставин опинився на тимчасово непідконтрольній уряду України території та загинув там" - заявив Арестович.

Він пояснив, що публікація повідомлення про те, що військовий начебто помер "від алкогольної або наркотичної інтоксикації", - це версія окупантів, яку він опублікував помилково.

"Дане повідомлення стало технічною помилкою, відповідальність за яку несу я особисто - переплутав версію представників російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні, та повідомлення для ЗМІ, і, фактично, оприлюднив версію окупантів", - написав Арестович.

"Приношу свої офіційні вибачення шановним ЗМІ та українському суспільству", - додав спікер ТКГ.

Нагадаємо, вчора бойовики повернули тіло військового, який з невідомих причин потрапив на окуповану територію і там загинув. ТКГ спочатку опублікувала заяву, що військовий "скоїв самовільний перехід на сторону противника і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації". Потім на сторінці ТКГ виправили повідомлення, зазначивши, що наразі причини смерті бійця не відомі.

Як засвідчила згодом експертиза, результати якої є у видання "Цензор.Нет", насправді військового задушили. Основною причиною смерті вказано асфіксію, категорія смерті - насильницька. Також на тілі військовослужбовця виявлено численні синці та пошкодження.