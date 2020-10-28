Блогер Арестович став радником ТКГ з інформаційної політики

Сьогодні українська сторона запропонувала координаторам процесу представити до 4 листопада свій варіант "Плану дій".

Український військовий та політичний оглядач, актор і блогер Олексій Арестович призначений радником з інформаційної політики Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Маю нагоду повідомити, що рішенням Глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Л.Кравчука (президента України у 1991-94 рр), мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народа України", - написав Арестович.

Він закликав ЗМІ звертатися до нього за коментарями щодо питань, пов’язаних з роботою делегації. Засоби та форми більш тісної співпраці Арестович пообіцяв визначити пізніше.

Арестович повідомив, що сьогодні українська сторона запропонувала координаторам процесу представити до 4 листопада свій варіант "Плану дій" щодо інтенсифікації процесу мирного врегулювання.

"Нагадаю, що 16 вересня 2020 року, російська сторона заблокувала роботу трьох з чотирьох підгруп в рамках ТКГ. Повноважний представник ОБСЄ, посол П'єр Морель заявив, що справа полягає в базисі переговорів, якій б дозволив зрушити вперед процес виконання домовленостей, досягнутих на вищому рівні в рамках Нормандського формату.

Щойно, завдяки ініціативі української делегації, таким базисом була визнана пропозиція Леоніда Кравчука створити під егідою ОБСЄ «План дій», що враховує в першу чергу безпекові та гуманітарні питання", - написав він.

Наступне засідання ТКГ заплановано в період з 5 по 10 листопада.

Нагадаємо, раніше український дипломат Маркіян Лубківський повідомив, що відмовився обійняти посаду речника української делегації в ТКГ.