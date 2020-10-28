Лубківський відмовився стати речником української делегації в ТКГ

Дипломат пояснив, що "дещо інакше" побачив свою можливу роль у безпековій і дипломатичній площинах.

Дипломат Маркіян Лубківський відмовився обійняти посаду речника української делегації в Тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

"Друзі, я не прийняв запрошення долучитися до роботи української делегації в Тристоронній Контактній Групі в якості речника. Я вдячний главі української делегації в ТКГ і офісу президента за їхню пропозицію. Однак, в ході консультацій і, зокрема, відрядження до Республіки Хорватія у складі урядової делегації на чолі з віцепрем’єр-міністром Олексієм Резніковим, я дещо інакше побачив свою можливу роль, що більше знаходиться в безпековій і дипломатичній площинах на основі, серед іншого, і Балканського досвіду", - написав Лубківський.

Він додав, що готовий "безкорисливо і повною мірою" ділитися своїми напрацюваннями на користь Україні і українському народу.

"Саме тому, після одужання (Лубківський захворів на коронавірус, - ред.) я завершу консультації з віцепрем‘єр-міністром Резніковим щодо формату мого потенційного залучення до справи реінтеграції тимчасово окупованих територій, яка є невід‘ємною складовою повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України", - додав Лубківський.

Нагадаємо, 30 вересня стало відомо, що в українській делегації в ТКГ з'явиться офіційний спікер. Повідомляли, що цю посаду займе Лубківський. Наступного дня дипломат підтвердив, що йому запропонували стати спікером, але зазначив, що для ухвалення рішення йому знадобиться кілька днів.

Лубківський - український дипломат, політичний і громадський діяч. У 2003-2004 роках він очолював пресслужбу Міністерства закордонних справ. З грудня 2006 року по травень 2009-го був надзвичайним і повноважним послом України в Хорватії (за сумісництвом в Боснії і Герцеговині).

У 2014 році став радником голови Служби безпеки, займався питаннями інформаційної політики та зв'язків з громадськістю, координував комунікацію СБУ зі ЗМІ. Пішов з посади у червні 2015 після відставки глави СБУ Валентина Наливайченка.