​В українській делегації ТКГ з'явиться офіційний спікер, - ЗМІ

В українській делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі з'явиться офіційний спікер. Цю посаду займе Маркіян Лубківський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на два незалежних джерела.

"Лубківський буде спікером ТКГ", - сказав один зі співрозмовників.

Лубківський - український дипломат, політичний і громадський діяч. У 2003-2004 роках він очолював пресслужбу Міністерства закордонних справ. З грудня 2006 року по травень 2009-го був надзвичайним і повноваженим послом України в Хорватії (за сумісництвом в Боснії і Герцеговині).

У 2014 році став радником голови Служби безпеки, займався питаннями інформаційної політики та зв'язків з громадськістю, координував комунікацію СБУ зі ЗМІ. Пішов з посади у червні 2015 після відставки глави СБУ Валентина Наливайченка.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський вивів зі складу делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна та звільнив його від виконання обов’язків першого заступника глави делегації. Це сталося після того, як Фокін на засіданні парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування заявив, що наразі не бачив підтвердження війни між Росією та Україною. Він також пообіцяв підняти на засіданні ТКГ питання отримання пенсій громадянами України, які проживають на окупованій території Донбасу.

В Офісі президента відреагували на заяви Фокіна, наголосивши, що "кожен, хто представляє державу, повинен завжди пам'ятати, що не можна плутати офіційне з особистим" і що "потрібно обирати державне доти, доки представляєш державу".

Народний депутат України від фракції "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до президента з вимогою відкликати Фокіна з української делегації в ТКГ. Припинити роботу Фокіна в ТКГ закликав і голова МВС Арсен Аваков. У "Європейській Солідарності" заявили, що ініціюють звернення до СБУ і ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження за держзраду щодо Фокіна. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Фокін має піти з ТКГ.