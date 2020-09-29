Єрмак заявив, що Фокін має піти з ТКГ

На його думку, проведена в ТКГ робота не виправдовує сьогоднішні слова Фокіна.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Вітольд Фокін має припинити роботу у делегації.

Про це він написав у своєму Facebook.

Він повідомив, що офіційна позиція України, яку визначають президент і Верховна Рада, складається з 2 пунктів: в Україні триває війна, “в якій Росія - сторона конфлікту, а не спостерігач”; Україна наполягає на повній деокупації і поверненні усіх територій.

Він підкреслив, що Росія має вивести з території України свої регулярні війська, незаконні збройні формування, військову техніку та окупаційні структури.

"Тристороння контактна група не ухвалює жодних рішень, а є логістичним майданчиком для узгодження деталей та домовленостей, які досягаються лідерами "Нормандського формату". Усі принципові рішення ухвалюються тільки Президентом і Парламентом України та Урядом. Президентом - у рамках діалогу лідерів "Нормандського формату". А Верховна Рада ухвалює відповідні закони. І ніяк інакше", - повідомив Єрмак.

Він зазначив, що протягом більш ніж двох місяців спостерігається “майже повна тиша на фронті”.

Він також запевнив, що керівництво держави бореться за повернення в Україну людей, які наразі утримуються в полоні в Росії, в окупованому Криму та на Донбасі.

"Ми вже показали, що можемо це робити, звільнивши зокрема й тих, кто утримувався в полоні роками. Хіба це пан Фокін погодив зобов'язання провести вибори в ОРДЛО не після, а до повернення Україні контролю над кордоном з Росією? Ні, не Фокін. Чи може пан Фокін погодив зобов'язання консультуватися щодо змін українського законодавства? Ні, не Фокін. А хто в 2014 році не став захищати Крим від захоплення? Пан Фокін? Ні, не Фокін. Ви знаєте прізвища. Але чомусь звертаєте більшу увагу на слова, в тому числі й цих людей, ніж на плоди тих справ, які були зроблені", - впевнений Єрмак.

Разом з тим, на думку Єрмака, "все це не виправдовує сьогоднішні слова пана Фокіна".

“Моя особиста позиція - пан Фокін має піти з ТКГ”, - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, раніше Вітольд Фокін в інтерв'ю заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області. Сьогодні Вітольд Фокін заявив, що наразі не бачив підтвердження війни між Росією та Україною. Він також пообіцяв підняти на засіданні ТКГ питання отримання пенсій громадянами України, які проживають на окупованій території Донбасу.

Сьогодні стало відомо, що народний депутат України від фракції "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до Володимира Зеленського з вимогою відкликати Вітольда Фокіна з української делегації в ТКГ.

Припинити роботу Фокіна в ТКГ закликав голова МВС Арсен Аваков. А представники парламентської фракції "Європейська Солідарність" ініціюють звернення до СБУ і ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження за держзраду щодо Фокіна.