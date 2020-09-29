Русский мир. Српски свет. Український світ
Русский мир. Српски свет. Український світ
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
Головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta залишив проєкт
Головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta залишив проєкт
В ДБР розповіли нові деталі розслідування авіакатастрофи AН-26 під Чугуєвом
В ДБР розповіли нові деталі розслідування авіакатастрофи AН-26 під Чугуєвом
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
Окупаційна "влада" Криму вирішила ​примусово викуповувати приватні колодязі у мешканців
Окупаційна "влада" Криму вирішила ​примусово викуповувати приватні колодязі у мешканців
"Блекаут" для будинків “Аркади”: хто винен і що буде далі
"Блекаут" для будинків “Аркади”: хто винен і що буде далі
ГоловнаСуспільствоПодії

На Житомирщині згоріло 30 тонн хмелю

Сушарка значних пошкоджень не зазнала.

У Житомирській області вогонь знищив 30 тонн хмелю.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: ДСНС

Пожежа сталася 28 вересня в с. Видибор Черняхівського району в приватній металевій сушарці, де зберігалося 30 т пресованого хмелю.

"Враховуючи значну площу пожежі та велику пожежну навантаженість, на допомогу було викликано додаткові сили та засоби", - мовиться у повідомленні.

Зазначається, що поруч із сушаркою було розміщено обладнання для пресування хмелю. тож одне відділення рятувальників спрямувало свої дії на гасіння пожежі та охолодження конструкції сушарки. Друге - вживало заходів щодо запобігання перекиданню вогню на устаткування.

Вогнеборцям довелося розбирати конструкції та тюкований хміль і проливати їх водою, щоб запобігти повторному загоранню.

"Пожежу ліквідовано цього ж дня о 12:20. Вогнем знищено 30 т хмелю. Сама сушарка значних пошкоджень не зазнала", - повідомили рятувальники.

Як повідомляли, рятувальники ліквідували понад 4 тисячі пожеж за тиждень і врятували з вогню 48 людей. 26 осіб унаслідок пожеж загинули.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також