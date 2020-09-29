У Житомирській області вогонь знищив 30 тонн хмелю.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: ДСНС

Пожежа сталася 28 вересня в с. Видибор Черняхівського району в приватній металевій сушарці, де зберігалося 30 т пресованого хмелю.

"Враховуючи значну площу пожежі та велику пожежну навантаженість, на допомогу було викликано додаткові сили та засоби", - мовиться у повідомленні.

Зазначається, що поруч із сушаркою було розміщено обладнання для пресування хмелю. тож одне відділення рятувальників спрямувало свої дії на гасіння пожежі та охолодження конструкції сушарки. Друге - вживало заходів щодо запобігання перекиданню вогню на устаткування.

Вогнеборцям довелося розбирати конструкції та тюкований хміль і проливати їх водою, щоб запобігти повторному загоранню.

"Пожежу ліквідовано цього ж дня о 12:20. Вогнем знищено 30 т хмелю. Сама сушарка значних пошкоджень не зазнала", - повідомили рятувальники.

Як повідомляли, рятувальники ліквідували понад 4 тисячі пожеж за тиждень і врятували з вогню 48 людей. 26 осіб унаслідок пожеж загинули.