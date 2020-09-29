СБУ викрила у Сєвєродонецьку бойовика "ЛНР"

Затриманий причетний до штурму Управління СБУ в Луганській області та захопленні адмінбудівель у Сєвєродонецьку.

Служба безпеки України викрила у Сєвєродонецьку колишнього учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель органів державної влади у 2014 році.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За даним досудового слідства, до лав незаконних збройних формувань проросійських терористів зловмисник приєднався у квітні 2014 року. Встановлено, що бойовик причетний до штурму будівлі Управління СБУ в Луганській області. Пізніше у складі угруповання Дрьомова він брав участь у захопленні сепаратистами адмінбудівель у Сєвєродонецьку", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що зловмисник підтримував зв’язок та сприяв діяльності диверсійної групи "Ямала", учасники якої готували теракти у Сєвєродонецьку до Дня незалежності в 2014 році. Після визволення міста від окупаційних військ зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя.

Наразі бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у серпні СБУ затримала бойовика "ЛНР", який обстрілював позиції українських військових.