На Запоріжжі підліток на легковику не впорався з керуванням і скоїв ДТП з трьома загиблими

Водій автомобіля "Chery" не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і перекинувся.

На Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло троє пасажирів легковика, 15-річний водій і ще один пасажир отримали травми. Відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Про це повідомляється на сайті поліції області.

28 вересня о 19:15 до відділення поліції у місті Пологи надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими. Під час огляду місця події було встановлено, що водій автомобіля "Chery" 2004 року народження, рухаючись по вулиці Магістральній, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і перекинувся.

В результаті аварії пасажир 2005 року народження та чоловік, дані якого наразі встановлюються, від отриманих травм загинули на місці події. Ще один чоловік 1981 року народження помер у "кареті" швидкої допомоги. Водія та пасажира 2004 року народження з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Одеської області сталося ДТП, у якому загинуло двоє людей, ще троє - постраждали. Всього у легковику знаходилося шестеро осіб.