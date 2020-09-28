Суд залишив обвинуваченого у "справі Шеремета" Антоненка під вартою

Клопотання захисника про зміну запобіжного заходузалишено без змін.

Шевченківський районний суд Києва відмовив у зміні запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку з тримання під вартою на особисті зобов'язання.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Антоненку... з тримання під вартою на особисті зобов'язання залишити без змін", - ідеться в рішенні суду.

Нагадаємо, сьогодні було визначено склад суду у справі Шеремета. Згідно з протоколом автоматичного визначення присяжних від 9 вересня 2020 року, основними присяжними в цьому кримінальному провадженні визначені: Григорій Фірсов, Наталія Глоба та Юрій Михайленко. Запасними присяжними визначені: Юрій Федоренко та Людмила Яковенко.

Головуюча суддя на засіданні - Оксана Голуб, також у засіданні бере участь суддя Марина Антонюк.

18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним Юлії Кузьменко та Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.

25 серпня Шевченківський районний суд Києва розпочав підготовче судове засідання у рамках розгляду справи Шеремета. На засіданні було ухвалено, що справу розглядатиме суд присяжних.