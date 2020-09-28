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Повідомили дату прощання із загиблими в авіакатастрофі АН-26

Церемонія відбудеться на Меморіалі слави у Харкові.

Повідомили дату прощання із загиблими в авіакатастрофі АН-26
Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом військовослужбовцями та курсантами відбудеться на Меморіалі слави (Білгородське шосе) в Харкові у вівторок, 29 вересня.

Про це повідомив начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев, передає Укрінформ.

Він зазначив, що церемонія призначена на 09:00 29 вересня.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Пожежу ліквідували о 21:55.

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 25 загиблих. У суботу вранці у лікарні помер один із двох курсантів, які вижили. Він отримав 90% опіків тіла, хлопцю було 20 років. Згодом у МВС повідомили, що кількість жертв зросла до 26. 

Один курсант, В'ячеслав Золочевський, перебуває у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості. 

Загалом на борту було 27 осіб з 11 областей - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. Літак виконував тренувальні польоти.

Очільник Міноборони Андрій Таран розповів хронологію катастрофи Ан-26. За його словами, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань. 

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Президент Володимир Зеленський доручив призупинити польоти Ан-26 до вияснення причин авіакатастрофи на Харківщині.

Учора вилучили бортові самописці літака. Сьогодні почали їх розшифровувати. 28 вересня також розпочнуть забір у родичів загиблих зразків для аналізу ДНК з метою надалі провести ідентифікацію тіл.

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