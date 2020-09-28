Поліція Києва затримала 37-річного уродженця Донецької області за підозрою у вбивстві та розчленуванні киянина. Зловмисником виявився квартирант, який винаймав житло у потерпілого. Щоби приховати сліди злочину, чоловік втопив рештки тіла киянина у водоймі.

Про це інформує пресслужба столичної поліції.

У лютому цього року у затоці "Собаче гирло" місцеві жителі виявили пакет із головою чоловіка всередині, а пізніше правоохоронці знайшли інші рештки тіла. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками, криміналістична лабораторія та співробітники річкової поліції.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, у ході якого призначили ДНК-експертизи. За висновками експертів, голова та частини тіла належать одній людині.

"Ми встановили особу потерпілого. Це – 73-річний мешканець столиці, якого наприкінці минулого року ми оголосили у розшук як безвісти зниклого. Також під час проведення слідчих дій ми встановили та затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві пенсіонера. Ним виявився 37-річний уродженець Донеччини, який винаймав житло у потерпілого. За однією з версій, він вбив чоловіка, аби у подальшому заволодіти його житлом. Щоби приховати сліди злочину, зловмисник розчленував тіло, а рештки втопив у різних місцях водойми", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За силової підтримки працівників полку поліції особливого призначення №1 чоловіка затримали на Київщині, куди він переїхав після скоєння злочину. У ході огляду орендованого помешкання фігуранта правоохоронці вилучили речі, які належали загиблому.

Затриманому повідомлено про підозру у вчинені умисного вбивства. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрюваному загрожує до 15-ти років позбавлення волі.