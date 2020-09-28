Під посольством Росії в Києві 28 вересня відбулася акція на підтримку родин жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Фото: Макс Требухов

Це вже 50-та акція в рамках інформаційної кампанії "FIND & FREE" під назвою "Історія акцій КримSOS".

Її організатори наголошують, що з 2014 року 44 людини були викрадені в окупованому Криму, 15 з них досі не знайдені. Всього було викрадено і пізніше знайдено 20 осіб. Шестеро знайдені мертвими.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Після анексії Криму на території півострова почастішали випадки викрадення людей, переважно з числа кримських татар. При цьому в кримському управлінні Слідкому Росії стверджують, що "масових зникнень кримських татар на півострові немає".

За даними Меджлісу кримськотатарського народу, тільки 2018 року шість осіб стали жертвами окупаційного режиму в Криму. Відповідно до міжнародного права повну відповідальність за те, що відбувається на окупованих територіях несе країна-окупант. У випадку з Кримом це Росія.