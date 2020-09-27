У Мінську через розпорядження держорганів почали "глушити" мобільний інтернет

Один з операторів повідомив, що отримав відповідне розпорядження.

Фото: TUT.by

У Мінську, де сьогодні проходить масштабний мітинг, почалися перебої у роботі мобільного інтернету.

Оператор A1 повідомив, що "уповноважені державні органи" дали відповідне розпорядження, пише "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з розпорядженням уповноважених державних органів 27 вересня в Мінську знижена пропускна здатніть мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги призводить до погіршення якості сервісу передачі даних або часткової недоступності послуги", - йдеться у повідомленні.

Очевидці стверджують, що в інших операторів також є перебої в роботі мобільного інтернету.

Сьогодні в столиці Білорусі проходить "народна інавгурація справжнього президента" - Світлани Тихановської.

Силовики почали затримання, а також застосовують сльозогінний газ. Протестувальників б'ють кийками.

27 вересня - це вже 50 день масових мітингів, які почалися після оголошення Олександра Лукашенка переможцем виборів. США і Європейські країни не визнають оголошені результати чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян. Такої ж думки дотримується і Україна.

Лукашенко цього тижня провів таємну інавгурацію, на яку не були запрошені навіть представники Росії.

Білоруська влада, окрім жорстоких затримань мітингувальників, також переслідує опонентів Лукашенка - сторонників Тихановської. Уся президія Координаційної ради з трансферу влади, окрім письменниці Світлани Алексієвич, була затримана або видворена за межі Білорусі.

Після інавгурації Лукашенка Євросоюз заявив, що не визнає його легітимність як президента. Україна також не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі попри проведення 23 вересня в Мінську так званої інавгурації. Таке рішення ухвалене через порушення під час виборчої кампанії та подальші події у Білорусі.