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Китай почав масову вакцинацію від коронавірусу неперевіреною вакциною

Безпечність та ефективність препарату ще не доведена.

Китай почав масову вакцинацію від коронавірусу неперевіреною вакциною
Фото: EPA/UPG

У Китаї десятки тисяч людей отримали щеплення від коронавірусу незважаючи на те, що безпечність та ефективність вакцини поки не доведена. Про це пише New York Post.

Член Національної комісії охорони здоров'я Китаю Чжен Чжунвей заявив, що КНР отримала "розуміння та підтримку" Всесвітньої організації охорони здоров'я перед тим, як запровадити вакцинацію.

За його словами, деякі особи, зокрема ті, що належать до професій "високого ризику" (наприклад, медичний персонал), мають доступ до вакцини з 22 липня.

Чжен запевнив, що під час клінічних випробувань не було помічено серйозних побічних ефектів внаслідок застосування вакцини.

При цьому незалежні експерти зазначили, що небезпечно вакцинувати людей до того, як дієвість препарату буде доведена.

У ВООЗ у суботу заявили, що Китай видав "внутрішній дозвіл на екстрене використання", який видається на розсуд країн та не підпадає під затвердження ВООЗ.

Асистентка гендиректора ВООЗ Маріанджела Сімао повідомила виданню Reuters, що країни мають автономію у використанні медичних препаратів в надзвичайних ситуаціях.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) очікує початку масової вакцинації від COVID-19 у світовому масштабі не раніше від середини 2021 року. Близько дев'яти вакцин-кандидатів зараз на просунутій стадії випробувань.

У Китаї раніше повідомили, що вакцина їхнього виробництва з'явиться на ринку в кінці грудня 2020 року.

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