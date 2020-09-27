Макрон висловив захоплення білоруськими протестувальниками і порадив Лукашенку піти

За його словами, білоруські громадяни "прагнуть вдихнути життя у давно подавлену демократію".

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що першому президенту Білорусі Олександру Лукашенку слід добровільно покинути свій пост. Про це французький лідер сказав в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche.

«Це криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і намагається втриматися за допомогою сили. Очевидно, що Лукашенко повинен піти», - сказав Макрон.

При цьому французький президент висловив захоплення білоруськими громадянами, які беруть участь в протестах, та ризиком, на який вони йдуть, «прагнучи вдихнути життя в давно подавлену в цій країні демократію».

Особливої поваги, на його думку, заслуговують жінки, які щотижня виходять на протестні марші.

Нагадаємо, протести у Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх підсумків президентських виборів. За даними ЦВК, в них переміг Лукашенко, набравши понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців.

Європейські країни заявили про нелегітимність виборів. США, Канада і ЄС пригрозили Мінську санкціями.



23 вересня відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Координаційна рада опозиції Білорусії закликала провести безстрокову акцію непокори.