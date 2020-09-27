Макрон висловив захоплення білоруськими протестувальниками і порадив Лукашенку піти

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що першому президенту Білорусі Олександру Лукашенку слід добровільно покинути свій пост. Про це французький лідер сказав в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche.
«Це криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і намагається втриматися за допомогою сили. Очевидно, що Лукашенко повинен піти», - сказав Макрон.
При цьому французький президент висловив захоплення білоруськими громадянами, які беруть участь в протестах, та ризиком, на який вони йдуть, «прагнучи вдихнути життя в давно подавлену в цій країні демократію».
Особливої поваги, на його думку, заслуговують жінки, які щотижня виходять на протестні марші.
Нагадаємо, протести у Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх підсумків президентських виборів. За даними ЦВК, в них переміг Лукашенко, набравши понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців.
Європейські країни заявили про нелегітимність виборів. США, Канада і ЄС пригрозили Мінську санкціями.
23 вересня відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Координаційна рада опозиції Білорусії закликала провести безстрокову акцію непокори.