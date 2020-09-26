У Німеччині зафіксували найвищий за п’ять місяців добовий приріст зараження

Зараз у країні хворіють трохи більше 20 тисяч людей, 238 тисяч одужали.

У Німеччині впродовж 25 вересня лабораторно підтвердили 2507 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомили у німецькому Інституті імені Роберта Коха (RKI), передає Німецька хвиля.

Це найвищий показник нових заражень протягом доби з квітня, коли епідемія досягла у ФРН свого піку.

Для порівняння, 24 вересня у країні виявили 2153 нових випадки.

Індекс репродукції коронавірусу в Німеччині зараз складає 0,91, збільшившись у порівнянні з попереднім днем (0,78). Це означає, що 100 інфікованих заражають 91 здорову людину.

Згідно даних Інституту імені Роберта Коха, з початку епідемії діагноз COVID-19 у Німеччині поставили 283 тисячам осіб. Більшість із них одужали. Зараз у країні хворіють трохи більше 20 тисяч людей.

Жертвами ковіду у Німеччині стали 9452 людини, з них дев'ять - протягом минулої доби.

На піку епідемії наприкінці березня та початку квітня у Німеччині фіксували понад шість тисяч нових інфікувань коронавірусом щодня. З квітня ця цифра почала стрімко знижуватися. Але вже у липні денна кількість нових випадків COVID-19 почала знову повільно зростати. Однак у серпні вона лише одного разу перевищила позначку у 2000 випадків.

Нагадаємо, про початок другої хвилі коронавірусу у Німеччині повідомили у середині серпня. У вересні про це заявили у Великобританії, Австрії, Чехії.