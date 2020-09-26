В Україні за добу коронавірус підтвердили у 3833 осіб, це найвищий показник з початку спалаху

В Україні впродовж 25 вересня коронавірус лабораторно підтвердили у 3833 осіб, що є найвищим показником з початку спалаху. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків виявили у Києві (447) та Харківській області (380).
За останню добу померли 76 українців, що також є одним із найвищих показників смертності за час спалаху.
Одужали - 1740 осіб.
Загалом жертвами ковіду в Україні стали 3903 людини.
Всього коронавірусом в країні заразилися 195 504 особи. Зараз хворіють - понад 104 тисячі людей.
Статистика у регіонах:
- Вінницька обл — 5784 (+131)
- Волинська обл — 7500 (+138)
- Дніпропетровська обл — 5118 (+201)
- Донецька обл — 2964 (+113)
- Житомирська обл — 5531 (+128)
- Закарпатська обл — 9580 (+90)
- Запорізька обл — 3568 (+140)
- Івано-Франківська обл — 13212 (+132)
- Кіровоградська обл — 1069 (+17)
- м. Київ — 21492 (+447)
- Київська обл — 8571 (+141)
- Львівська обл — 19636 (+171)
- Луганська обл — 938 (+44)
- Миколаївська обл — 2875 (+93)
- Одеська обл — 12734 (+264)
- Полтавська обл — 1844 (+92)
- Рівненська обл — 11928 (+154)
- Сумська обл — 3549 (+75)
- Тернопільська обл — 12863 (+284)
- Харківська обл — 16870 (+380)
- Херсонська обл — 1000 (+46)
- Хмельницька обл — 5531 (+170)
- Чернівецька обл — 13902 (+166)
- Черкаська обл — 3570 (+111)
- Чернігівська обл — 3875 (+105).
Нагадаємо, впродовж 24 вересня в Україні виявили 3 565 нових інфікованих коронавірусом, 70 хворих померли, 23 вересня було 3372 нових випадки і 52 смерті, 22 вересня - 3497 інфікованих і 63 летальних випадки.
Впродовж трьох днів найбільше випадків виявляли у Києві. Однак згідно оновленого карантинного зонування, столицю перенесли з помаранчевої до жовтої зони.