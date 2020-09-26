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В Україні за добу коронавірус підтвердили у 3833 осіб, це найвищий показник з початку спалаху

Найбільше нових випадків виявили у Києві - майже 450.

В Україні за добу коронавірус підтвердили у 3833 осіб, це найвищий показник з початку спалаху
Фото: EPA/UPG

В Україні впродовж 25 вересня коронавірус лабораторно підтвердили у 3833 осіб, що є найвищим показником з початку спалаху. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (447) та Харківській області (380).

За останню добу померли 76 українців, що також є одним із найвищих показників смертності за час спалаху. 

Одужали - 1740 осіб.

Загалом жертвами ковіду в Україні стали 3903 людини.

Всього коронавірусом в країні заразилися 195 504 особи. Зараз хворіють - понад 104 тисячі людей.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька обл — 5784 (+131)
  • Волинська обл — 7500 (+138)
  • Дніпропетровська обл — 5118 (+201)
  • Донецька обл — 2964 (+113)
  • Житомирська обл — 5531 (+128)
  • Закарпатська обл — 9580 (+90)
  • Запорізька обл — 3568 (+140)
  • Івано-Франківська обл — 13212 (+132)
  • Кіровоградська обл — 1069 (+17)
  • м. Київ — 21492 (+447)
  • Київська обл — 8571 (+141)
  • Львівська обл — 19636 (+171)
  • Луганська обл — 938 (+44)
  • Миколаївська обл — 2875 (+93)
  • Одеська обл — 12734 (+264)
  • Полтавська обл — 1844 (+92)
  • Рівненська обл — 11928 (+154)
  • Сумська обл — 3549 (+75)
  • Тернопільська обл — 12863 (+284)
  • Харківська обл — 16870 (+380)
  • Херсонська обл — 1000 (+46)
  • Хмельницька обл — 5531 (+170)
  • Чернівецька обл — 13902 (+166)
  • Черкаська обл — 3570 (+111)
  • Чернігівська обл — 3875 (+105).

Нагадаємо, впродовж 24 вересня в Україні виявили 3 565 нових інфікованих коронавірусом, 70 хворих померли, 23 вересня було 3372 нових випадки і 52 смерті, 22 вересня - 3497 інфікованих і 63 летальних випадки.

Впродовж трьох днів найбільше випадків виявляли у Києві. Однак згідно оновленого карантинного зонування, столицю перенесли з помаранчевої до жовтої зони

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