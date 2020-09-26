В Україні за добу коронавірус підтвердили у 3833 осіб, це найвищий показник з початку спалаху

Найбільше нових випадків виявили у Києві - майже 450.

В Україні впродовж 25 вересня коронавірус лабораторно підтвердили у 3833 осіб, що є найвищим показником з початку спалаху. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (447) та Харківській області (380).

За останню добу померли 76 українців, що також є одним із найвищих показників смертності за час спалаху.

Одужали - 1740 осіб.

Загалом жертвами ковіду в Україні стали 3903 людини.

Всього коронавірусом в країні заразилися 195 504 особи. Зараз хворіють - понад 104 тисячі людей.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл — 5784 (+131)

Волинська обл — 7500 (+138)

Дніпропетровська обл — 5118 (+201)

Донецька обл — 2964 (+113)

Житомирська обл — 5531 (+128)

Закарпатська обл — 9580 (+90)

Запорізька обл — 3568 (+140)

Івано-Франківська обл — 13212 (+132)

Кіровоградська обл — 1069 (+17)

м. Київ — 21492 (+447)

Київська обл — 8571 (+141)

Львівська обл — 19636 (+171)

Луганська обл — 938 (+44)

Миколаївська обл — 2875 (+93)

Одеська обл — 12734 (+264)

Полтавська обл — 1844 (+92)

Рівненська обл — 11928 (+154)

Сумська обл — 3549 (+75)

Тернопільська обл — 12863 (+284)

Харківська обл — 16870 (+380)

Херсонська обл — 1000 (+46)

Хмельницька обл — 5531 (+170)

Чернівецька обл — 13902 (+166)

Черкаська обл — 3570 (+111)

Чернігівська обл — 3875 (+105).

Нагадаємо, впродовж 24 вересня в Україні виявили 3 565 нових інфікованих коронавірусом, 70 хворих померли, 23 вересня було 3372 нових випадки і 52 смерті, 22 вересня - 3497 інфікованих і 63 летальних випадки.

Впродовж трьох днів найбільше випадків виявляли у Києві. Однак згідно оновленого карантинного зонування, столицю перенесли з помаранчевої до жовтої зони.