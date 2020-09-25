МОЗ оновило список країн "червоної та зеленої зони"

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Так, до "червоної" зони потрапили Чорногорія, Мальдіви, Іспанія, Франція, Чехія.

Україна знаходиться у "зеленій" зоні.

До "червоної зони"включено держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні.

Перелік містить дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також наявна інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тисяч населення в кожній країні.

Фото: пресслужба МОЗ

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 3565 нових випадків COVID-19, 1675 пацієнтів одужали. Найбільше число випадків зафіксовано в Києві, а також у Харківській та Тернопільській областях.