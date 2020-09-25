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МОЗ оновило список країн "червоної та зеленої зони"

Україна знаходиться у "зеленій" зоні.

МОЗ оновило список країн "червоної та зеленої зони"
Фото: facebook/Valentyna Hembik

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Так, до "червоної" зони потрапили Чорногорія, Мальдіви, Іспанія, Франція, Чехія. 

Україна знаходиться у "зеленій" зоні.

До "червоної зони"включено держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. 

Перелік містить дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також наявна інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тисяч населення в кожній країні.

Фото: пресслужба МОЗ

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 3565 нових випадків COVID-19, 1675 пацієнтів одужали. Найбільше число випадків зафіксовано в Києві, а також у Харківській та Тернопільській областях.

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