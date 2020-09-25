В Україні набула чинності заборона аукціонів з великої приватизації на період карантину

Відсьогодні, 25 вересня, в Україні заборонені аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на період карантину.

Відповідний закон №3552 був опублікований парламентським виданням "Голос України" у четвер.

Окрім заборони на аукціони в період дії обмежувальних заходів, закон передбачає, що парламентський контроль за приватизацією державного майна здійснюється комітетом Верховної Ради, до предмету відання якого віднесені питання приватизації державного і комунального майна.

Крім того, до контрольної функції парламенту входить підготовка і попередній розгляд питання про призначення та звільнення з посади Верховною Радою голови Фонду державного майна України.

Нагадаємо, що відповідний закон був ухвалений парламентом 2 вересня та підписаний спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим 8 вересня. Після цього його відправили на підпис президенту.

Велика приватизація розпочалася у 2018 році. Переілк об'єктів для приватизації затверджується урядом на кожний рік. У серпні Кабінет Міністрів передав до Фонду держмайна майже 200 об'єктів державної власності, що дасть змогу розпочати процес їх приватизації.