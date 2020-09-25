Нацбанк відкликав ліцензію у банку "Аркада"

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Аркада" (Київ).

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"НБУ за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення від 24 вересня 2020 №601-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ "Аркада", - йдеться в повідомленні.

25 серпня правління Нацбанку ухвалило рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Нагадаємо, 6 серпня правління НБУ внесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку та призначив куратора. Згодом його віднесли до категорії неплатоспроможних.

З 11 вересня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав здійснювати виплати коштів вкладникам банку "Аркада" за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився до 25 серпня 2020 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Правоохоронці розслідують кримінальні провадження щодо можливих зловживань під час реалізації будівельних проєктів банку "Аркада" ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика". Банк звинувачує в проблемах з будівництвом КМДА та НБУ. Докладніше про те, що сталося з "Аркадою" і як її банкрутство змінить будівельний ринок, читайте в матеріалі LB.ua.