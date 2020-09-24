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Нацбанк очікує фактичний дефіцит бюджету нижчим від запланованого

Причиною в Нацбанку називають сильне недофінансування наявних видатків.

Нацбанк очікує фактичний дефіцит бюджету нижчим від запланованого
Фото: Макс Требухов

Національний банк України очікує фактичного дефіциту бюджету у 2020 році на рівні 6-6,5% ВВП замість закладених у прогнозі 7,5%.

Про це заступник глави НБУ Дмитро Сологуб сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Дефіцит бюджету цього року у нас закладено на рівні в 7,5% ВВП. Це абсолютно правильно з точки зору контрциклічності. Але судячи з усього, фактичний дефіцит буде нижче... Ми оцінюємо, що дефіцит бюджету буде в районі 6-6,5% ВВП", - заявив він.

За словами Дмитра Сологуба, бюджетний дефіцит знизився нижче від прогнозного через сильне недофінансування наявних видатків.

"Наверстати їх в останні місяці буде непросто з урахуванням можливостей фінансування", - уточнив він.

Раніше повідомляли, що дефіцит державного бюджету на 2021 рік зменшиться до 6% порівняно з 7,5% на поточний рік.

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