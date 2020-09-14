Дефіцит бюджету на 2021 пропонують на рівні 6%, - Железняк

Підвищення мінімалки до 6,5 тис. гривень потягне за собою значне підвищення податків.

Дефіцит державного бюджету на 2021 рік зменшиться до 6% порівняно з 7,5% на поточний рік.

Про це в коментарі LB.ua повідомив заступник голови фракції "Голос" у парламенті Ярослав Железняк.

За даними Центру аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської школи економіки, у проєкті закону про державний бюджет на 2021 рік закладено такі основні показники:

доходи державного бюджету в сумі 1 071,14 млрд гривень;

видатки державного бюджету в сумі 1 330,98 млрд гривень;

граничний обсяг дефіциту державного бюджету в сумі 270,35 млрд гривень;

граничний обсяг державного боргу в сумі 2 604,19 млрд гривень і граничний обсяг гарантованого боргу в сумі 304,54 млрд гривень.

Железняк також повідомив, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладено підвищення мінімалки до 6500 гривень, що потягне за собою значне підвищення податків із заробітної плати.

"Це підвищення податків для 2 групи ФОП: на 536 грн в місяць. Для 3 групи ФОП єдиний соціальний внесок зросте на 390 грн. Це здорожчання утримання робочого місця на мінімалці на 2168 грн на місяць. Це збільшення податків із зарплати на 350 грн більше...теж на місяць. Як результат - людей або переведуть на пів ставки, або взагалі скоротять", - написав народний депутат у фейсбуці.

Він додав, що "Голос" категорично виступив проти цього на погоджувальній Раді, назвавши "популізм популізмом".

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 14 вересня схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік. Серед ключових пріоритетів проєкту - підвищення мінімальної зарплати, якісна освіта, доступна медицина, протидія коронавірусу та вакцинація.

Планується, що Рада розгляне проєкт бюджету на 2021 рік у п'ятницю.