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"Укрзалізниця" отримає з держбюджету гроші на 100 пасажирських вагонів

Держава вперше профінансує пасажирську залізничну інфраструктуру. 

"Укрзалізниця" отримає з держбюджету гроші на 100 пасажирських вагонів
Фото: ucraine.info

"Укрзалізниця" отримає з держбюджету на 2021 рік гроші на 100 пасажирських вагонів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на пресконференції в понеділок.

"Уперше держава профінансує пасажирську залізничну інфраструктуру. Передбачається закупівля 100 пасажирських вагонів. Передбачається модернізація, електрифікація ділянки Житомир - Новоград-Волинський і електрифікація Черкаси - Станція імені Тараса Шевченка. Це дозволить суттєво покращити сполучення між цими містами та містом Київ".

Раніше в Міністерстві фінансів повідомили, що в проєкті бюджету на наступний рік передбачено видатки на зручну транспортну інфраструктуру та закупівлю нових вагонів.

Також серед ключових пріоритетів проєкту бюджету - підвищення мінімальної зарплати, якісна освіта, доступна медицина, протидія коронавірусу та вакцинація.

Уряд презентує проєкт бюджету на наступний рік під час години запитань у парламенті. 

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