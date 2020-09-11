АРМА передасть "Український медіахолдинг" Курченка Коломойському

Національне агентство розшуку активів (АРМА) обрало переможця конкурсу з відбору управителя "Українського медіахолдингу" (UMH).

Про це повідомила пресслужба АРМА.

"За підсумками детального розгляду пропозицій учасників конкурсу з відбору управителя активами Українського Медіа Холдингу Тендерний комітет АРМА більшістю голосів ухвалив рішення про обрання переможцем конкурсу ТОВ «1+1 Інтернет»", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що переможець запропонував найбільш вигідні економічні умови управління активами, зокрема - найвищу суму гарантованих щомісячних перерахувань до Державного бюджету у розмірі 5 млн гривень, а також прогнозовані надходження до держбюджету в сумі майже 8 млн гривень щомісяця.

Пропозиції інших учасників були в кілька разів меншими.

Окремо члени Тендерного комітету зауважили наявність колізій у нормах Спеціального закону про АРМА, КПК України та положеннях судової ухвали, якою активи УМХ передано в управління Агентства, і це суттєво ускладнило однозначний вибір на користь будь-кого з учасників конкурсу.

На підтвердження обґрунтованості результатів конкурсу АРМА оприлюднило повний текст відповідного протоколу засідання Тендерного комітету з питань відбору управителів.

Нагадаємо, у вересні минулого року Печерський районний суд Києва вирішив передати медіахолдинг Курченка в управління АРМА. В "Український медіахолдинг" входять близько 70 юридичних осіб, у тому числі журнал "Корреспондент", "Комсомольская правда в Україні" та інші ЗМІ. Бізнесмен Сергій Курченко купив УМХ у середині 2013 року в Бориса Ложкіна.